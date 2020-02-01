Журналисты в Николаеве жалуются на закрытость областной государственной администрации из-за того, что их не приглашают на мероприятия с участием руководства ОГА, кроме возложений цветов.

Об этом пишет Институт массовой информации.

Одним из тех, кто обратил внимание на информационную политику Николаевской ОГА, был главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга. В своем Телеграмм-канале он написал, что в последнее время Николаевская ОГА приглашает СМИ только на мероприятия, связанные с возложением цветов, а о совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д. журналисты узнают от других людей.

— Мне хотелось бы читать, комментировать и обсуждать с коллегами серьезные вопросы, связанные с развитием Николаевской области. Только объясните мне, почему уже третью неделю Николаевская ОГА анонсирует и приглашает журналистов только на возложения цветов? У нас чиновники созданы, только чтобы возлагать цветы к памятникам? - написал Олег Деренюга.

Об отсутствии коммуникации Николаевской ОГА со СМИ представителю ИМИ также рассказал главный редактор издания «Мой город» Николай Попов.

По его словам, Николаевская ОГА хаотично работает со средствами массовой информации, коммуникация вообще отсутствует.

— Все уже привыкли, что ОГА с представителями СМИ работает хаотично. Если говорить о коммуникации, то ее нет! Журналисты вынуждены в буквальном смысле слова бегать за главой ОГА Александром Стадник, чтобы взять комментарий. О мерах приходится узнавать через различные источники, но все они не связаны с ОГА. Мы вынуждены подписываться на депутатов областного совета в социальных сетях и в телеграмм каналах, чтобы увидеть фото, видео или текст, который они публикуют у себя, и бежать на запад. Мы, представители медиа, общаются между собой и делимся информацией, где и что происходит в ОГА. Мы не видим смысла обращаться к пресс-службе. Быстрее и эффективнее найти информацию о мероприятиях самим. Не раз приходилось видеть, как сотрудник пресс-службы в буквальном смысле отталкивал журналистов от своего руководителя, чтобы его шеф смог быстрее убежать. Если в этом заключаются функции должностных лиц, отвечающих за работу пресс-службы, то с этими задачами они справляются очень хорошо и заслуживают премию или прибавку к зарплате, - рассказал Николай Попов.

Исполняющая обязанности начальника Управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко так прокомментировала ИМИ ситуацию:

— Пресс-служба в своей деятельности руководствуется ЗУ «О порядке освещения деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», согласно которому органы государственной власти обязаны предоставлять средствам массовой информации полную информацию о своей деятельности через соответствующие информационные службы. Независимо от того, приглашаются СМИ либо не приглашаются на мероприятия, в обязательном порядке, как того требует законодательство, вся информация размещается на сайте ОГА и Facebook, также направляется в СМИ. В случае поступления к пресс-службе письма с просьбой пригласить представителей СМИ, мы сразу в обязательном порядке сообщаем об этом СМИ, - сказала Елена Иваненко.

Отметим, что за 4 месяца работы в Николаеве глава облгоадминистрации Александр Стадник не провел ни одной пресс-конференции, кроме импровизированной день назначения в сентябре 2019.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что его команда провела мониторинг всех местных СМИ, за месяц до его назначения.

Также Александр Стадник обвинил главного редактора издания «НикВести» Олега Деренюгу в распространении фейковой информации относительно работы его команды.