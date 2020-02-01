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В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиардов гривен и были на 13,8 миллиардов гривен меньше росписи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
Отмечается, что главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 гривен/доллар, тогда как в бюджете учтено среднегодовой курс 27 гривен/доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и ниже цены на газ.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), были на 5,9 миллиардов гривен ниже росписи по следующим причинам: поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд гривен ниже росписи из-за меньшего производство табачных изделий и реализацией со складов готовой продукции, с которой уже было уплачено акциз; поступления от рентных платежей были на 2,4 миллиардов гривен ниже росписи - это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств рентной платы за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа.
Отмечается, что недопоступления от подоходного налога составило 0,24 миллиарда гривен.
Поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 миллиардов гривен ниже плана через возмещено НДС в 18,0 миллиардов гривен, что выше среднемесячной сумму возмещения прошлого года (12,7 миллиардрв гривен).
Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службой, были на 7,9 млрд гривен ниже росписи прежде всего по следующим причинам: крепкий курс гривны по сравнению с учтенным в госбюджете курсу (в бюджете учтено среднегодовой курс 27 гривен/доллар, тогда как средний курс января составил 24,1 гривен/доллар, снижение налогооблагаемой импорта по данным ГТС составил 2,5% г/г, при заложенном в бюджете приросте импорта товаров на 11,3% в том числе из-за уменьшения объемов налогооблагаемого импорта по 1721 подсубпозиции (что привело к уменьшению объемов поступлений НДС от этих товаров на сумму 3,7 миллиарда гривен).
В январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдалось снижение цен на отдельные группы товаров, что обусловлено снижением мировых цен на такие товары.
Также отсутствовал облагаемый импорт товаров по 598 подсубпозиции, которые в января 2019 года обеспечили поступления НДС и ввозной пошлины на сумму 476,4 миллионов гривен.
Украина рекордно снизила стоимость заимствований на внешнем рынке, осуществив успешный выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда евро по ставке 4,375% и со сроком погашения 10 лет.
Министерство финансов на аукционе 28 января 2020 года провело на внутреннем рынке успешное размещение гособлигаций со сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 9,79% (последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем 5 лет назад по ставке 15,5%).
На этом же аукционе была снижена доходность и по другим госбумагами: доходность 3-месячных бумаг составила 10,15% (уменьшение на 58 бп), 1-летних - 9,91% (уменьшение на 13 бп), 2-летних ОВГЗ - 9,86% (уменьшение на 18 бп).
Совокупные заимствования в общий фонд госбюджета составили в январе 50,8 милиардов гривен (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд гривен).
Погашение госдолга в гривневом эквиваленте в январе составил 31,6 милиардов гривен.
В январе были профинансированы расходы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований.
Указано, что в понедельник, 3 февраля, будет предоставлено оперативную информацию о выполнении расходов за январь 2020 года.
Минфинаном на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы госбюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года.
Также продолжается работа главных распорядителей над порядками использования бюджетных средств и принятием паспортов бюджетных программ и начата активная работа над ююджетной декларации на 2021-2023 годы.
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В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиардов гривен и были на 13,8 миллиардов гривен меньше росписи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
Отмечается, что главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 гривен/доллар, тогда как в бюджете учтено среднегодовой курс 27 гривен/доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и ниже цены на газ.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), были на 5,9 миллиардов гривен ниже росписи по следующим причинам: поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд гривен ниже росписи из-за меньшего производство табачных изделий и реализацией со складов готовой продукции, с которой уже было уплачено акциз; поступления от рентных платежей были на 2,4 миллиардов гривен ниже росписи - это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств рентной платы за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа.
Отмечается, что недопоступления от подоходного налога составило 0,24 миллиарда гривен.
Поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 миллиардов гривен ниже плана через возмещено НДС в 18,0 миллиардов гривен, что выше среднемесячной сумму возмещения прошлого года (12,7 миллиардрв гривен).
Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службой, были на 7,9 млрд гривен ниже росписи прежде всего по следующим причинам: крепкий курс гривны по сравнению с учтенным в госбюджете курсу (в бюджете учтено среднегодовой курс 27 гривен/доллар, тогда как средний курс января составил 24,1 гривен/доллар, снижение налогооблагаемой импорта по данным ГТС составил 2,5% г/г, при заложенном в бюджете приросте импорта товаров на 11,3% в том числе из-за уменьшения объемов налогооблагаемого импорта по 1721 подсубпозиции (что привело к уменьшению объемов поступлений НДС от этих товаров на сумму 3,7 миллиарда гривен).
В январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдалось снижение цен на отдельные группы товаров, что обусловлено снижением мировых цен на такие товары.
Также отсутствовал облагаемый импорт товаров по 598 подсубпозиции, которые в января 2019 года обеспечили поступления НДС и ввозной пошлины на сумму 476,4 миллионов гривен.
Украина рекордно снизила стоимость заимствований на внешнем рынке, осуществив успешный выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда евро по ставке 4,375% и со сроком погашения 10 лет.
Министерство финансов на аукционе 28 января 2020 года провело на внутреннем рынке успешное размещение гособлигаций со сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 9,79% (последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем 5 лет назад по ставке 15,5%).
На этом же аукционе была снижена доходность и по другим госбумагами: доходность 3-месячных бумаг составила 10,15% (уменьшение на 58 бп), 1-летних - 9,91% (уменьшение на 13 бп), 2-летних ОВГЗ - 9,86% (уменьшение на 18 бп).
Совокупные заимствования в общий фонд госбюджета составили в январе 50,8 милиардов гривен (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд гривен).
Погашение госдолга в гривневом эквиваленте в январе составил 31,6 милиардов гривен.
В январе были профинансированы расходы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований.
Указано, что в понедельник, 3 февраля, будет предоставлено оперативную информацию о выполнении расходов за январь 2020 года.
Минфинаном на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы госбюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года.
Также продолжается работа главных распорядителей над порядками использования бюджетных средств и принятием паспортов бюджетных программ и начата активная работа над ююджетной декларации на 2021-2023 годы.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов