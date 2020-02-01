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Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире одного из телеканалов.
Об этом Кравчук написала в своем Facebook.
Она назвала высказывание Брагара «абсолютно некорректным».
«Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)» - написала Евгения Кравчук.
Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. «... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой», - считает Кравчук.
«От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией», - написала депутат.
Как известно, Евгений Брагар в прямом фире посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
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Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире одного из телеканалов.
Об этом Кравчук написала в своем Facebook.
Она назвала высказывание Брагара «абсолютно некорректным».
«Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)» - написала Евгения Кравчук.
Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. «... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой», - считает Кравчук.
«От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией», - написала депутат.
Как известно, Евгений Брагар в прямом фире посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов