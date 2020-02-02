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После того, как 28 января большинство спутниковых украинских каналов исчезло из бесплатного доступа, спустя время еще 10 телеканалов, которые не входят в медиагруппы, могут в ближайшее время закодировать спутниковый сигнал.
Об этом сообщает «Громадське».
В списке каналов оказались «MusicBox», «Xsport», «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Кус-кус», «36.6», «Дача» и «Эпоха».
Генпродюсер «MusicBox» Сергей Кобель подтвердил изданию дату кодирования — 1 марта.
В пресс-службе «Xsport» сообщили, что решили кодировать сигнал и позже объявят, когда именно это произойдет.
По словам генпродюсера группы «Континент ТВ», куда входят Т«Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», телеканалы закодируют в ближайшее время.
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После того, как 28 января большинство спутниковых украинских каналов исчезло из бесплатного доступа, спустя время еще 10 телеканалов, которые не входят в медиагруппы, могут в ближайшее время закодировать спутниковый сигнал.
Об этом сообщает «Громадське».
В списке каналов оказались «MusicBox», «Xsport», «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Кус-кус», «36.6», «Дача» и «Эпоха».
Генпродюсер «MusicBox» Сергей Кобель подтвердил изданию дату кодирования — 1 марта.
В пресс-службе «Xsport» сообщили, что решили кодировать сигнал и позже объявят, когда именно это произойдет.
По словам генпродюсера группы «Континент ТВ», куда входят Т«Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», телеканалы закодируют в ближайшее время.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов