После того, как 28 января большинство спутниковых украинских каналов исчезло из бесплатного доступа, спустя время еще 10 телеканалов, которые не входят в медиагруппы, могут в ближайшее время закодировать спутниковый сигнал.

Об этом сообщает «Громадське».

В списке каналов оказались «MusicBox», «Xsport», «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Кус-кус», «36.6», «Дача» и «Эпоха».

Генпродюсер «MusicBox» Сергей Кобель подтвердил изданию дату кодирования — 1 марта.

В пресс-службе «Xsport» сообщили, что решили кодировать сигнал и позже объявят, когда именно это произойдет.

По словам генпродюсера группы «Континент ТВ», куда входят Т«Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», телеканалы закодируют в ближайшее время.



