Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.

С такой просьбой к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, передает Global Times.

Прошение адресовано ко всем странам ЕС.

Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Отметим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.

«Это безусловно не демонстрация добрых намерений», – заявили представители китайской стороны.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.