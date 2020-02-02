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Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.
С такой просьбой к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, передает Global Times.
Прошение адресовано ко всем странам ЕС.
Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.
Отметим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.
«Это безусловно не демонстрация добрых намерений», – заявили представители китайской стороны.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.
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Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.
С такой просьбой к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, передает Global Times.
Прошение адресовано ко всем странам ЕС.
Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.
Отметим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.
«Это безусловно не демонстрация добрых намерений», – заявили представители китайской стороны.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов