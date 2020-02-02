C 1 февраля 2020 года вступает в силу новый закон «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:

1. Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду;

2. Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему);

3. Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней;

4. Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;

5. Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду;

6. Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды.

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