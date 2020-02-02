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C 1 февраля 2020 года вступает в силу новый закон «Об аренде государственного и коммунального имущества».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины в Facebook.
Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.
Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:
1. Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду;
2. Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему);
3. Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней;
4. Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;
5. Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду;
6. Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды.
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C 1 февраля 2020 года вступает в силу новый закон «Об аренде государственного и коммунального имущества».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины в Facebook.
Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.
Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:
1. Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду;
2. Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему);
3. Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней;
4. Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;
5. Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду;
6. Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды.
Напомним, в Минсоцполитики показали, какой будет максимальная пенсия.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов