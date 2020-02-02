Российские информационные агентства сообщили в субботу, 1 февраля, о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге.

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.

Патриарх Кирилл призвал молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят».

Он подчеркнул, что говорит не только о православных. Кирилл считает, что вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.