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Российские информационные агентства сообщили в субботу, 1 февраля, о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.
Патриарх Кирилл призвал молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят».
Он подчеркнул, что говорит не только о православных. Кирилл считает, что вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.
Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.
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Российские информационные агентства сообщили в субботу, 1 февраля, о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.
Патриарх Кирилл призвал молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят».
Он подчеркнул, что говорит не только о православных. Кирилл считает, что вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.
Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов