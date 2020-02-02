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Команда биоинженеров из Стэнфорда и Калифорнийского технологического института создала «медуз-киборгов», которые должны помочь им лучше изучить океан. Эти гибридные существа заменят большие и дорогие подводные аппараты.
Об этом со ссылкой на Scientific American reports сообщает Громадське.
Отмечается, что ученые разработали «микроэлектронный протез», который крепится к нижней части ушастой медузы (аурелии). По бокам животного крепят два электрода, соединенные с протезом.
Когда устройство активно, оно стимулирует медузу электронным импульсом. Чтобы свести ущерб для животного к минимуму, ученые поместили электронику в специальный корпус и добавили пробковые поплавки.
Разработку протестировали на шести медузах в аквариуме. Они смогли плавать почти втрое быстрее своего естественного темпа.
— Медузы способны двигаться гораздо быстрее, но без особых затрат для их обмена веществ. И у них нет причин, чтобы не воспользоваться такой возможностью, — прокомментировала одна из авторов исследования Николь Сэй.
Ученые планируют добавить в устройство рулевое управление, чтобы контролировать траекторию «медуз-киборгов». Когда все будет готово, гибриды смогут передавать ученым показатели температуры, кислотности и солености океана в еще неизученных областях.
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Команда биоинженеров из Стэнфорда и Калифорнийского технологического института создала «медуз-киборгов», которые должны помочь им лучше изучить океан. Эти гибридные существа заменят большие и дорогие подводные аппараты.
Об этом со ссылкой на Scientific American reports сообщает Громадське.
Отмечается, что ученые разработали «микроэлектронный протез», который крепится к нижней части ушастой медузы (аурелии). По бокам животного крепят два электрода, соединенные с протезом.
Когда устройство активно, оно стимулирует медузу электронным импульсом. Чтобы свести ущерб для животного к минимуму, ученые поместили электронику в специальный корпус и добавили пробковые поплавки.
Разработку протестировали на шести медузах в аквариуме. Они смогли плавать почти втрое быстрее своего естественного темпа.
— Медузы способны двигаться гораздо быстрее, но без особых затрат для их обмена веществ. И у них нет причин, чтобы не воспользоваться такой возможностью, — прокомментировала одна из авторов исследования Николь Сэй.
Ученые планируют добавить в устройство рулевое управление, чтобы контролировать траекторию «медуз-киборгов». Когда все будет готово, гибриды смогут передавать ученым показатели температуры, кислотности и солености океана в еще неизученных областях.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов