Команда биоинженеров из Стэнфорда и Калифорнийского технологического института создала «медуз-киборгов», которые должны помочь им лучше изучить океан. Эти гибридные существа заменят большие и дорогие подводные аппараты.

Об этом со ссылкой на Scientific American reports сообщает Громадське.

Отмечается, что ученые разработали «микроэлектронный протез», который крепится к нижней части ушастой медузы (аурелии). По бокам животного крепят два электрода, соединенные с протезом.

Когда устройство активно, оно стимулирует медузу электронным импульсом. Чтобы свести ущерб для животного к минимуму, ученые поместили электронику в специальный корпус и добавили пробковые поплавки.

Разработку протестировали на шести медузах в аквариуме. Они смогли плавать почти втрое быстрее своего естественного темпа.

— Медузы способны двигаться гораздо быстрее, но без особых затрат для их обмена веществ. И у них нет причин, чтобы не воспользоваться такой возможностью, — прокомментировала одна из авторов исследования Николь Сэй.

Ученые планируют добавить в устройство рулевое управление, чтобы контролировать траекторию «медуз-киборгов». Когда все будет готово, гибриды смогут передавать ученым показатели температуры, кислотности и солености океана в еще неизученных областях.