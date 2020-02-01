Ко встрече в «нормандском формате» Украина приедет с пакетом договоренностей, которые позволят в октябре провести местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО.

Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью на YouTube-канале «"KRYM – критическое мышление"», информирует Цензор.НЕТ.

— Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО. - прим.) в конце октября, - сказал он.

Андрей Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием.

— Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал, - указал он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

— У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству, - отметил он.

По словам Андрея Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

— Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации, - пояснил он.

Напомним, на Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик.