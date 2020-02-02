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Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате состоится в среду.
Об этом сообщает Голос Америки.
— Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду, – говорится в сообщаении.
В понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23:00 по Киеву) состоится завершающее голосования.
Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.
Напомним, более половины опрошенных американцев выступили за отстранение президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате.
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Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате состоится в среду.
Об этом сообщает Голос Америки.
— Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду, – говорится в сообщаении.
В понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23:00 по Киеву) состоится завершающее голосования.
Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.
Напомним, более половины опрошенных американцев выступили за отстранение президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов