Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате состоится в среду.

Об этом сообщает Голос Америки.

— Финальное голосование по поводу осуждения, или оправдание президента США Дональда Трампа в процессе об импичменте в Сенате Соединенных Штатов Америки состоится в среду, – говорится в сообщаении.

В понедельник стороны процесса объявят свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около 16 часов по местному времени (23:00 по Киеву) состоится завершающее голосования.

Таким образом, отмечает Голос Америки, голосование по поводу осуждения или оправдания Трампа состоится на следующий день после объявления им ежегодной речи о состоянии государства перед обеими палатами Конгресса США.

Напомним, более половины опрошенных американцев выступили за отстранение президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате.