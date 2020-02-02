Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что что мир на Донбассе не удастся обеспечить формулой «Штайнмайера».

Об этом он заявил в интервью Euractiv.com. передает пресс-служба партии.

По мнению экс-президента для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях Украине нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе.

— Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части украинско-российской границы, – сказал Петр Порошенко.

По его мнению, власть Российской Федерации стремится восстановить Советскую империю в новом формате, и агрессия на Донбассе, это лишь часть стратегического плана Владимира Путина. Именно поэтому Кремль любой ценой пытается оставить за собой контроль части украинско-российской границы.

— Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию, – добавил Петр Порошенко.

Порошенко убежден, что восстановление территориальной целостности нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера.

— Дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле, – резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, председатель политической партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе.