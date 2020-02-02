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Бывший президент Европейского совета Дональд Туск говорит, что Брюссель разделяет желание по вступлению независимой Шотландии в Европейский Союз.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.
Лидер Шотландии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС.
На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил, что «я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо». Он сказал, что чувствует себя «очень по-шотландски, особенно после Brexit». Однако он добавил, что следует «уважать внутренние дебаты в Великобритании», и вмешиваться - не его дело. Туск предупредил, что страна не будет принята в ЕС автоматически.
Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: «Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе».
Туск также сказал, что «формальностей» и соглашений следует придерживаться. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были «неевропейскими и довольно безответственными».
Рааб предупредил, что комментарии могут способствовать «сепаратистским тенденциям» в Испании, Франции и Италии.
— Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания, – сказал он.
Напомним, в пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.
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Бывший президент Европейского совета Дональд Туск говорит, что Брюссель разделяет желание по вступлению независимой Шотландии в Европейский Союз.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.
Лидер Шотландии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС.
На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил, что «я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо». Он сказал, что чувствует себя «очень по-шотландски, особенно после Brexit». Однако он добавил, что следует «уважать внутренние дебаты в Великобритании», и вмешиваться - не его дело. Туск предупредил, что страна не будет принята в ЕС автоматически.
Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: «Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе».
Туск также сказал, что «формальностей» и соглашений следует придерживаться. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были «неевропейскими и довольно безответственными».
Рааб предупредил, что комментарии могут способствовать «сепаратистским тенденциям» в Испании, Франции и Италии.
— Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания, – сказал он.
Напомним, в пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов