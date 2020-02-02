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В рамках визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину 3 февраля стороны планируют подписать ряд документов.
Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает Европейская правда.
— Нынешний визит - важное событие межгосударственных отношений между Турцией и Украиной как по подбору вопросов, выносимых на обсуждение, так и по глобальности задач, которые будут на этот год приняты во исполнение обеими сторонами, и имеет стратегическое значение, – говорит посол.
По его словам, планируется общение президентов с глазу на глаз и в расширенном формате - с участием ключевых министров, а также их двусторонние встречи.
— По результатам заседания будет подписано совместное заявление президентов, где подводятся итоги предыдущего года, определяются основные задачи на текущий год. Надеемся, что будет подписан ряд документов в сфере миграционного сотрудничества. На практике это будет означать уменьшение бюрократических процедур для наших граждан, – рассказал посол .
Еще один запланированный к подписанию документ касается сотрудничества между службами по чрезвычайным ситуациям, в частности по взаимодействию в случае трагедий, чрезвычайных событий.
— Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран, – отметил дипломат.
В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения, говорит Сибига.
— В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы. Безусловно, на повестке дня будут стоять все ключевые вопросы от интенсификации политического диалога к созданию надлежащих условий для углубления экономического взаимодействия, контактов между людьми, культурного сотрудничества, – добавил он.
У Украины и Турции на разных стадиях реализации находятся более 50 общих проектов в военно-технической области, рассказал дипломат.
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В рамках визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину 3 февраля стороны планируют подписать ряд документов.
Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает Европейская правда.
— Нынешний визит - важное событие межгосударственных отношений между Турцией и Украиной как по подбору вопросов, выносимых на обсуждение, так и по глобальности задач, которые будут на этот год приняты во исполнение обеими сторонами, и имеет стратегическое значение, – говорит посол.
По его словам, планируется общение президентов с глазу на глаз и в расширенном формате - с участием ключевых министров, а также их двусторонние встречи.
— По результатам заседания будет подписано совместное заявление президентов, где подводятся итоги предыдущего года, определяются основные задачи на текущий год. Надеемся, что будет подписан ряд документов в сфере миграционного сотрудничества. На практике это будет означать уменьшение бюрократических процедур для наших граждан, – рассказал посол .
Еще один запланированный к подписанию документ касается сотрудничества между службами по чрезвычайным ситуациям, в частности по взаимодействию в случае трагедий, чрезвычайных событий.
— Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран, – отметил дипломат.
В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения, говорит Сибига.
— В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы. Безусловно, на повестке дня будут стоять все ключевые вопросы от интенсификации политического диалога к созданию надлежащих условий для углубления экономического взаимодействия, контактов между людьми, культурного сотрудничества, – добавил он.
У Украины и Турции на разных стадиях реализации находятся более 50 общих проектов в военно-технической области, рассказал дипломат.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов