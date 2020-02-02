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Об этом сообщает полиция Лондона.
Отмечается, были ранены несколько человек, однако насколько серьезно — не сообщается.
— Обстоятельства еще оцениваются; инцидент был определен как связанный с терроризмом, — говорится в сообщении полиции.
Очевидцы с места происшествия сообщили BBC, что слышали три выстрела где-то после 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
Полиция оградила место, где произошло нападение, передает The Guardian. Туда прибыли врачи, которые помогают пострадавшим.
Напомним, в ноябре 2019 года похожий теракт произошел на Лондонском мосту в центре британской столицы, когда человек с ножом напал на прохожих.
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Об этом сообщает полиция Лондона.
Отмечается, были ранены несколько человек, однако насколько серьезно — не сообщается.
— Обстоятельства еще оцениваются; инцидент был определен как связанный с терроризмом, — говорится в сообщении полиции.
Очевидцы с места происшествия сообщили BBC, что слышали три выстрела где-то после 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
Полиция оградила место, где произошло нападение, передает The Guardian. Туда прибыли врачи, которые помогают пострадавшим.
Напомним, в ноябре 2019 года похожий теракт произошел на Лондонском мосту в центре британской столицы, когда человек с ножом напал на прохожих.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов