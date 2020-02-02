Об этом сообщает полиция Лондона.

Отмечается, были ранены несколько человек, однако насколько серьезно — не сообщается.

— Обстоятельства еще оцениваются; инцидент был определен как связанный с терроризмом, — говорится в сообщении полиции.

Очевидцы с места происшествия сообщили BBC, что слышали три выстрела где-то после 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Полиция оградила место, где произошло нападение, передает The Guardian. Туда прибыли врачи, которые помогают пострадавшим.