|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|16:55
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:51
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.75 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.7 грн
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Под обстрел попали пункты вблизи Песков, Лебединского, Луганского, Крымского, рядом с Васильевкой и Новотошковским.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Под обстрел попали пункты вблизи Песков, Лебединского, Луганского, Крымского, рядом с Васильевкой и Новотошковским.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов