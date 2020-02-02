Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под обстрел попали пункты вблизи Песков, Лебединского, Луганского, Крымского, рядом с Васильевкой и Новотошковским.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.