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Порядка 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии с утра воскресенья.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, колонны техники движутся в сторону Идлиба и Алеппо.
На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что терпение Анкары иссякает из-за продолжающейся военной операции сирийских правительственных сил в Идлибе.
В Турции неоднократно подчеркивали, что возобновившиеся военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.
В минувшую пятницу Эрдоган сказал, что Турция желает стабильности в Сирии, и при необходимости не будет «уклоняться от любых действий, в том числе от использования военной силы».
Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, «если курдские «террористы» сложат оружие и покинут приграничную территорию».
Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение «Демократические силы Сирии» (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками «Исламского государства».
По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тысяч людей стали беженцами.
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Порядка 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии с утра воскресенья.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, колонны техники движутся в сторону Идлиба и Алеппо.
На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что терпение Анкары иссякает из-за продолжающейся военной операции сирийских правительственных сил в Идлибе.
В Турции неоднократно подчеркивали, что возобновившиеся военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.
В минувшую пятницу Эрдоган сказал, что Турция желает стабильности в Сирии, и при необходимости не будет «уклоняться от любых действий, в том числе от использования военной силы».
Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, «если курдские «террористы» сложат оружие и покинут приграничную территорию».
Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение «Демократические силы Сирии» (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками «Исламского государства».
По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тысяч людей стали беженцами.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов