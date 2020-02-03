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В больнице Спалланзани в Риме (Италия) медикам удалось изолировать коронавирус, что даст возможность более подробно его изучить и принять участие в разработке вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
— Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его, – сказал Сперанца.
Он пояснил, что это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества.
Изолировать вирус удалось посредством того, что в указанной больнице находятся двое китайских туристов, зараженных коронавирусом.
После их госпитализации правительство Италии объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
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В больнице Спалланзани в Риме (Италия) медикам удалось изолировать коронавирус, что даст возможность более подробно его изучить и принять участие в разработке вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
— Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его, – сказал Сперанца.
Он пояснил, что это глобальное открытие, которое будет доступно для всего международного сообщества.
Изолировать вирус удалось посредством того, что в указанной больнице находятся двое китайских туристов, зараженных коронавирусом.
После их госпитализации правительство Италии объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов