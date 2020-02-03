Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ не смотря на приглашение Ирана принять участие в совместной расшифровке украинским специалистам.

Об этом он заявил в комментарии программе ТСН. Неделя в воскресенье, 2 февраля.

— Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке черных ящиков мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь на месте мы расшифруем, и зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти черные ящики, - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский также рассказал о разговоре с представителем иранской стороны. Во время разговора иранский представитель сказал: «Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим».

По его словам, если украинские специалисты будут лететь в Иран, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать черные ящики.

Напомним, что Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране.