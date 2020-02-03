Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН.Неделю.

— Они (иранская сторона - прим.) предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что этого мало. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку нужно в институт поступать - 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем настаивать, чтобы выплаты были больше, - сообщил он.

Владимир Зеленский также добавил, что Украина все же будет подавать в международный суд.

— В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье, выдали по 200 тысяч гривень. Вторая часть компенсации - от МАУ через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено. Украина точно выиграет, мы всё выиграем, - сказал глава государства.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.