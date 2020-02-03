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Китайские строители в воскресенье, 2 февраля, сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Туда направлены 1400 военных медиков, а заболевшие начнут поступать в понедельник, 3 февраля. Это первый из двух временных госпиталей, которые срочно строятся в регионе. Для срочного строительства больницы, названной «Гора бога огня», потребовалось 10 дней. Работы велись круглосуточно.
Среди строителей были те, кто так же, используя метод ускоренного строительства, возводил 17 лет назад в Пекине госпиталь во время пандемии атипичной пневмонии (SARS). Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа «Гора бога грома», по плану должна начать прием пациентов в четверг, 6 февраля.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
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Китайские строители в воскресенье, 2 февраля, сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Туда направлены 1400 военных медиков, а заболевшие начнут поступать в понедельник, 3 февраля. Это первый из двух временных госпиталей, которые срочно строятся в регионе. Для срочного строительства больницы, названной «Гора бога огня», потребовалось 10 дней. Работы велись круглосуточно.
Среди строителей были те, кто так же, используя метод ускоренного строительства, возводил 17 лет назад в Пекине госпиталь во время пандемии атипичной пневмонии (SARS). Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа «Гора бога грома», по плану должна начать прием пациентов в четверг, 6 февраля.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов