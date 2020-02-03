Адвокат и партнер президента США Рудольф Джулиани при встрече просил помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака оставить Виталия Кличко на занимаемой должности, главой КГГА.

Об этом сообщает The New York Times.

Эта встреча состоялась 2 августа, когда Джулиани был в Киеве.

Главной темой встречи была возможность встречи двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США. Между тем, Джулиани передал через Ермака просьбу — сохранить работу для Кличко.

В издании отметили, что если бы у Зеленского все же уволили Кличко, то это было бы одним из выполненных обещаний новоизбранного президента. При этом, на место Кличко назначили бы лояльного к президенту человека.

«Слуга народа» Александр Ткаченко назвал «поразительным совпадением» встречу Джулиани с Кличко и события, которые после этого происходили.

В комментарии газете Джулиани подтвердил, что действительно говорил о ситуации Кличко на встрече с Ермаком.

«Я сказал, что он (Кличко), похоже, один из хороших парней. И я говорил, как его друг, а не как представитель правительства или чего-то еще», — пояснил Рудольф Джулиани.

Андрей Ермак со своей стороны также подтвердил, что такой диалог действительно был.

«Джулиани спросил, какое у меня мнение о мэре Виталие Кличко. Он сказал, чтобы я не воспринимал его вопрос, как попытку повлиять на меня», — вспомнил Андрей Ермак.

Он ответил Джулиани, что давно знает Кличко и тот пользуется поддержкой киевлян.

«Это был конец нашего разговора о Кличко. Я отвергаю любые предположения о том, что Джулиани каким-либо образом пытался повлиять на мое мнение или заставить меня принять какое-то решение по Кличко», — сказал Андрей Ермак.

The New York Times отмечает, что, несмотря на сложный и непрозрачный характер украинской политики, не понятно, было ли вмешательство Джулиани определяющим фактором, который позволил Кличко сохранить должность, но понятно, что он пытался на это повлиять.

В газете отметили, что Кличко якобы говорил соратникам, что «американские союзники» помогут ему сохранить должность.

Сам Кличко заявил, что «это смешно» и он «никого не просил о помощи». Он также заявил, что никогда не имел деловых отношений с Джулиани.

Напомним, по результатам соцопроса, около 23,7% опрошенных киевлян проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко, если бы выборы городского головы состоялись в ближайшее воскресенье.