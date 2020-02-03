Законопроект о противодействии дезинформации планируют дорабатывать.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

— Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас он проходит только первый этап публичных обсуждений, и мы пришли к выводу, что этот этап должен быть продлен. Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект, - написал Владимир Бородянский.

По его словам, законопроект широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений.

— Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства. Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены, - отметил Владимир Бородянский.

Напомним, 17 янвваря министерство культуры Украины завтра, провело презентацию законопроекта о дезинформации.