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Министерство инфраструктуры назначило бывшего директора государственного предприятия «СМП «Октябрьск» Александра Басюка начальником администрации морского порта «Черноморск».
Об этом пишут «Порты Украины».
Согласно приказу Мининфраструктуры Украины №7-0с от 31 января 2020 года, Александр Басюк назначен на должность с 3 февраля.
Стоит отметить, что ранее Александр Басюка занимал должность главы ГП «Специализированный морской торговый порт «Октябрьск» («Ольвия», - прим.) в Николаеве. Помимо этого, мая 2019 года Басюк возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.
Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
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Министерство инфраструктуры назначило бывшего директора государственного предприятия «СМП «Октябрьск» Александра Басюка начальником администрации морского порта «Черноморск».
Об этом пишут «Порты Украины».
Согласно приказу Мининфраструктуры Украины №7-0с от 31 января 2020 года, Александр Басюк назначен на должность с 3 февраля.
Стоит отметить, что ранее Александр Басюка занимал должность главы ГП «Специализированный морской торговый порт «Октябрьск» («Ольвия», - прим.) в Николаеве. Помимо этого, мая 2019 года Басюк возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.
Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов