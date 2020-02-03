Министерство инфраструктуры назначило бывшего директора государственного предприятия «СМП «Октябрьск» Александра Басюка начальником администрации морского порта «Черноморск».

Об этом пишут «Порты Украины».

Согласно приказу Мининфраструктуры Украины №7-0с от 31 января 2020 года, Александр Басюк назначен на должность с 3 февраля.

Стоит отметить, что ранее Александр Басюка занимал должность главы ГП «Специализированный морской торговый порт «Октябрьск» («Ольвия», - прим.) в Николаеве. Помимо этого, мая 2019 года Басюк возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.

Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).