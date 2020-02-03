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Херсонская полиция выясняет обстоятельства конфликта, во время которого был избит редактор одного из херсонских СМИ.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Херсонской области.
Отмечается, что в субботу, 1 февраля, в полицию позвонил житель областного центра и сообщил, что его избил знакомый.
Как сообщил начальник подразделения Дмитрий Шульгин, полицейские предварительно установили, что пострадавший встретил давнего знакомого и во время общения между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета. Устанавливаются свидетели конфликта и выясняются все обстоятельства происшествия. После проверки следователи дадут правовую квалификацию события.
По информации представителя ИМИ в Херсонской области, конфликт произошел между редактором местной газеты «Херсонский вестник new» Геннадием Шелестенко и фотографом Виктором Братаном.
Геннадий Шелестенко связывает данное нападение со своей журналистской деятельностью. Сейчас журналист находится в больнице.
— На меня напал помощник депутата Олега Романюка Виктор Братан. Я недавно публиковал материал о сносе незаконной постройки депутата и считаю это нападение связанным с этой публикацией, - сообщил он.
В свою очередь, Виктор Братан подтвердил, что конфликт случился, но никакого отношения к журналистской деятельности эта драка не имеет и является сугубо бытовым конфликтом на почве личных обид.
Стоит отметить, что в списке помощников депутата Херсонского городского совета Олега Романюка Виктора Братана нет.
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Херсонская полиция выясняет обстоятельства конфликта, во время которого был избит редактор одного из херсонских СМИ.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Херсонской области.
Отмечается, что в субботу, 1 февраля, в полицию позвонил житель областного центра и сообщил, что его избил знакомый.
Как сообщил начальник подразделения Дмитрий Шульгин, полицейские предварительно установили, что пострадавший встретил давнего знакомого и во время общения между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета. Устанавливаются свидетели конфликта и выясняются все обстоятельства происшествия. После проверки следователи дадут правовую квалификацию события.
По информации представителя ИМИ в Херсонской области, конфликт произошел между редактором местной газеты «Херсонский вестник new» Геннадием Шелестенко и фотографом Виктором Братаном.
Геннадий Шелестенко связывает данное нападение со своей журналистской деятельностью. Сейчас журналист находится в больнице.
— На меня напал помощник депутата Олега Романюка Виктор Братан. Я недавно публиковал материал о сносе незаконной постройки депутата и считаю это нападение связанным с этой публикацией, - сообщил он.
В свою очередь, Виктор Братан подтвердил, что конфликт случился, но никакого отношения к журналистской деятельности эта драка не имеет и является сугубо бытовым конфликтом на почве личных обид.
Стоит отметить, что в списке помощников депутата Херсонского городского совета Олега Романюка Виктора Братана нет.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов