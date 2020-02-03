Херсонская полиция выясняет обстоятельства конфликта, во время которого был избит редактор одного из херсонских СМИ.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что в субботу, 1 февраля, в полицию позвонил житель областного центра и сообщил, что его избил знакомый.

Как сообщил начальник подразделения Дмитрий Шульгин, полицейские предварительно установили, что пострадавший встретил давнего знакомого и во время общения между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета. Устанавливаются свидетели конфликта и выясняются все обстоятельства происшествия. После проверки следователи дадут правовую квалификацию события.

По информации представителя ИМИ в Херсонской области, конфликт произошел между редактором местной газеты «Херсонский вестник new» Геннадием Шелестенко и фотографом Виктором Братаном.

Геннадий Шелестенко связывает данное нападение со своей журналистской деятельностью. Сейчас журналист находится в больнице.

— На меня напал помощник депутата Олега Романюка Виктор Братан. Я недавно публиковал материал о сносе незаконной постройки депутата и считаю это нападение связанным с этой публикацией, - сообщил он.

В свою очередь, Виктор Братан подтвердил, что конфликт случился, но никакого отношения к журналистской деятельности эта драка не имеет и является сугубо бытовым конфликтом на почве личных обид.

Стоит отметить, что в списке помощников депутата Херсонского городского совета Олега Романюка Виктора Братана нет.