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Депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Соответствующее решение на сессии 30 января поддержали 15 депутатов.
Инициатором обращения выступил депутат Виталий Грицюк. Он также предложил адресовать обращение премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, главе НКРЕКП Валерию Тарасюку и народному депутату по 130 мажоритарному округу Игорю Негулевскому.
— Мы все с вами за эту газовую систему заплатили сполна. С какой радости мы должны с вами платить бездумно. Когда приходят платежки даже тем, у кого отключен газ, тоже будет идти какое-то начисление. Когда начисление идет за прошлый период, а не за фактически доставленный газ. Это вопиющая вакханалия. Все страна должна подняться и сказать решительное «нет» такому решению украинского государства, - заявил депутат Виталий Грицюк.
Депутаты предложили дополнить решение пунктом о предоставлении детальной информации для населения о порядке начисления абонплаты за транспортировку газа.
Народные избранники отметили, что люди в Баштанской ОТГ взволнованы и не понимают на каком основании они получили «космические платежки».
— Мне тоже пришло 1800 (платежка с начислением, - прим.), но я их не плачу. Я четко плачу по счетчику месяц в месяц. Пусть пишут, что хотят. У них там кавардак! – заявил глава Баштанской ОТГ Иван Рубский.
Ранее сообщалось, жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
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Депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Соответствующее решение на сессии 30 января поддержали 15 депутатов.
Инициатором обращения выступил депутат Виталий Грицюк. Он также предложил адресовать обращение премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, главе НКРЕКП Валерию Тарасюку и народному депутату по 130 мажоритарному округу Игорю Негулевскому.
— Мы все с вами за эту газовую систему заплатили сполна. С какой радости мы должны с вами платить бездумно. Когда приходят платежки даже тем, у кого отключен газ, тоже будет идти какое-то начисление. Когда начисление идет за прошлый период, а не за фактически доставленный газ. Это вопиющая вакханалия. Все страна должна подняться и сказать решительное «нет» такому решению украинского государства, - заявил депутат Виталий Грицюк.
Депутаты предложили дополнить решение пунктом о предоставлении детальной информации для населения о порядке начисления абонплаты за транспортировку газа.
Народные избранники отметили, что люди в Баштанской ОТГ взволнованы и не понимают на каком основании они получили «космические платежки».
— Мне тоже пришло 1800 (платежка с начислением, - прим.), но я их не плачу. Я четко плачу по счетчику месяц в месяц. Пусть пишут, что хотят. У них там кавардак! – заявил глава Баштанской ОТГ Иван Рубский.
Ранее сообщалось, жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов