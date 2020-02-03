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В «Укравтодоре» сообщили, что готовят технико-экономическое обоснование для расширения трассы «Одесса-Николаев-Херсон» до 4 полос.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что в 2020 году в Украине продолжается развитие сети скоростных автомобильных дорог, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч.
— Основная цель скоростной сети - сэкономить время водителям, а также сделать путешествия между украинскими городами комфортными и безопасными - сказано в сообщении.
Речь идет о дорогах, у которых будет не менее двух полос движения в одну сторону с разделительной полосой. В частности, автодорогу «Одесса-Николаев-Херсон» планируют расширить до 4 полос.
— Помимо запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до 4 полос дороги «Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань», а также дороги «Одесса-Николаев-Херсон». Совместить украинские города качественными дорогами - одно из наших приоритетных задач, - сказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.
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В «Укравтодоре» сообщили, что готовят технико-экономическое обоснование для расширения трассы «Одесса-Николаев-Херсон» до 4 полос.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что в 2020 году в Украине продолжается развитие сети скоростных автомобильных дорог, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч.
— Основная цель скоростной сети - сэкономить время водителям, а также сделать путешествия между украинскими городами комфортными и безопасными - сказано в сообщении.
Речь идет о дорогах, у которых будет не менее двух полос движения в одну сторону с разделительной полосой. В частности, автодорогу «Одесса-Николаев-Херсон» планируют расширить до 4 полос.
— Помимо запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до 4 полос дороги «Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань», а также дороги «Одесса-Николаев-Херсон». Совместить украинские города качественными дорогами - одно из наших приоритетных задач, - сказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов