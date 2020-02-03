В «Укравтодоре» сообщили, что готовят технико-экономическое обоснование для расширения трассы «Одесса-Николаев-Херсон» до 4 полос.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в 2020 году в Украине продолжается развитие сети скоростных автомобильных дорог, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч.

— Основная цель скоростной сети - сэкономить время водителям, а также сделать путешествия между украинскими городами комфортными и безопасными - сказано в сообщении.

Речь идет о дорогах, у которых будет не менее двух полос движения в одну сторону с разделительной полосой. В частности, автодорогу «Одесса-Николаев-Херсон» планируют расширить до 4 полос.

— Помимо запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до 4 полос дороги «Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань», а также дороги «Одесса-Николаев-Херсон». Совместить украинские города качественными дорогами - одно из наших приоритетных задач, - сказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.