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В Николаевской области по состоянию на 11:30 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Николаевской ОГА.
В городе Николаеве на карантин школы № 31, 23, 13, 45, 33, 56, 6, 18, 14, 19, 10, 40, 17, 3, 27, 53, 60, 26, 42 , 50, 16, 25, 51, 15, 43, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46,57, 35, 11, 20, 22, 24, 29, 32, 49 , 61; Николаевские гимназии № 1, 2, 4, 41; Николаевский юридический лицей, Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Чайки; Николаевский юридический лицей; НСШИиПР «Академия детского творчества», экономические лицее № 1,2 .
В Баштанской ОТГ на карантин закрыли Баштанскую гимназию; в Березанской ОТГ – Березанскую школу I - III ступеней; в Новобугском районе – Новобугскую гимназию и школы № 1, 4, 7, Софиевскую школу; в Коблевской ОТГ – Рыбаковскую школу; в Арбузинской ОТГ – Ивановскую школу; в Березанском районе – Краснянскую и Тузловскую школы; в Галицинивской ОТГ – Галицинивскую школу.
Напомним, ранее из-за высокого уровня заболевания гриппом и ОРВИ ряд школ в Николаеве приостанавили образовательный процесс.
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В Николаевской области по состоянию на 11:30 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Николаевской ОГА.
В городе Николаеве на карантин школы № 31, 23, 13, 45, 33, 56, 6, 18, 14, 19, 10, 40, 17, 3, 27, 53, 60, 26, 42 , 50, 16, 25, 51, 15, 43, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46,57, 35, 11, 20, 22, 24, 29, 32, 49 , 61; Николаевские гимназии № 1, 2, 4, 41; Николаевский юридический лицей, Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Чайки; Николаевский юридический лицей; НСШИиПР «Академия детского творчества», экономические лицее № 1,2 .
В Баштанской ОТГ на карантин закрыли Баштанскую гимназию; в Березанской ОТГ – Березанскую школу I - III ступеней; в Новобугском районе – Новобугскую гимназию и школы № 1, 4, 7, Софиевскую школу; в Коблевской ОТГ – Рыбаковскую школу; в Арбузинской ОТГ – Ивановскую школу; в Березанском районе – Краснянскую и Тузловскую школы; в Галицинивской ОТГ – Галицинивскую школу.
Напомним, ранее из-за высокого уровня заболевания гриппом и ОРВИ ряд школ в Николаеве приостанавили образовательный процесс.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов