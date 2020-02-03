Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить с Евросоюзом торговое соглашение по примеру того, которое существует между ЕС и Канадой.

В марте представители Лондона и Брюсселя сядут за стол переговоров, и за менее чем 10 месяцев они должны выработать соглашение о торговле и отношения в новых условиях, передает Голос Америки.

Первые заявления о намерениях, которые прозвучали от премьер-министра Бориса Джонсона и его коллег показывают, что Великобритания может попытаться отойти от тесных экономических отношений с Евросоюзом, надеясь большей выгоды от торговли со странами на других континентах.

Очень важным для британцев будет заключение благоприятной соглашения о торговле с Соединенными Штатами.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб сказал в воскресенье британскому телевидению, что Лондон не хочет идти на полную гармонизацию законов и правил с Евросоюзом.

— Мы не будем идти на согласование регуляций с ЕС, - сказал министр.

Он отметил, что его правительство готово пожертвовать тесными экономическими отношениями с Европой, чтобы получить больше свободы в торговле с другими странами мира.

— Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле предусматривала наше согласие с правилами ЕС по конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды. Так же как и ЕС не обязан принимать наши правила, - говорится в речи Джонсона, которую он должен произнести в понедельник.

В частности, в Лондоне обеспокоены тем, что Евросоюз может не согласиться на беспошлинную торговлю, если британская сторона воспользуется отдельными правилами, которые могут создавать британцам преимущества в конкуренции с европейскими производителями.

Главные представители ЕС неоднократно отмечали, что основополагающим принципом для свободной торговли должно быть «ровное поле для игры» для субъектов экономической деятельности.

Образцом для будущих торгово-экономических отношений Британии с Евросоюзом в Лондоне называют соглашение, которое с ЕС заключила Канада.

«Комплексное экономическая и торговая сделка» Канады с Европейским Союзом было подписано 2016 и в основном вступило в силу в сентябре 2019.

В течение следующих семи лет еще будет продолжаться процесс полного внедрения и ратификации соглашения каждым государством Евросоюза.

Согласно этому соглашению 98% товаров, которыми торгуют ЕС и Канада, не будут облагаться пошлиной.

Канадское соглашение также облегчает другие виды экономической деятельности, но оно не отменяет проверок на границах и оставляет ограничения на такие товары как, например, мясо и продукты птицеводства.

Скептически настроенные специалисты и политики указывают, что условия сотрудничества Канады с ЕС очень отличаются от того, что имеет географически ближе и исторически связана с Европой Великобритания.

Лишь 10% внешней торговли Канады приходится на Евросоюз, в то время как для Великобритании торговля с ЕС превышает 40% внешней торговли.

Напомним, ранее Президент США подписал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заменившее Соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA), которое Дональд Трамп постоянно называл «катастрофой».