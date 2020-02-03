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Одесский горсовет принял решение демонтировать колледж экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря. Здание не может быть восстановлено.
Об этом пишет LB.ua.
Такой вывод озвучил комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета глава Александр Иваницкий. По его словам, здание колледжа, которое является памятником архитектуры, невозможно восстановить. Его конструкции полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже.
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.
В полиции рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Также полиция установила двух подозреваемых по делу о пожаре.
На месте пожара в колледже обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом количество подтвержденных жертв при пожаре возросло до 12 человек.
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Одесский горсовет принял решение демонтировать колледж экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря. Здание не может быть восстановлено.
Об этом пишет LB.ua.
Такой вывод озвучил комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета глава Александр Иваницкий. По его словам, здание колледжа, которое является памятником архитектуры, невозможно восстановить. Его конструкции полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже.
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.
В полиции рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Также полиция установила двух подозреваемых по делу о пожаре.
На месте пожара в колледже обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом количество подтвержденных жертв при пожаре возросло до 12 человек.