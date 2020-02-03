Одесский горсовет принял решение демонтировать колледж экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря. Здание не может быть восстановлено.

Об этом пишет LB.ua.

Такой вывод озвучил комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета глава Александр Иваницкий. По его словам, здание колледжа, которое является памятником архитектуры, невозможно восстановить. Его конструкции полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.

В полиции рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Также полиция установила двух подозреваемых по делу о пожаре.

На месте пожара в колледже обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом количество подтвержденных жертв при пожаре возросло до 12 человек.