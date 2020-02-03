Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает неправильным. что в рамках административной реформы Очаков, Баштанка и Новый Буг могут потерять статус городов.

Об этом Виктория Москаленко сказала в эфире телеканала НИС-ТВ 31 января, сообщают НикВести.

Чиновница надеется, что Николаевский облсовет на сессии поддержит обращение к Верховной Раде о том, чтобы эти города не лишали статуса города.

— Такое обращение будет поддержано областным советом. И я думаю, что депутаты настроены на то, чтобы собрать представителей общин, городов. мэров городов и абсолютно поддержать громады. Потому что это нонсенс, таким образом статус Очакова, Баштанки… Это болезненный вопрос, что центральные органы власти, Верховная Рада, не прислушивается к общинам, к тем, кто их делегировал в этот законодательный орган, - сказала Виктория Москаленко.

В декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек.

По информации Главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Очакове Николаевской области проживает 14 тысяч 258 человек. Что касается других городов областного значения, то население Николаева составляет 476 тысяч человек, Вознесенска - 34 тысячи человек, в Первомайске проживает 64,9 тысячи жителей, а в Южноукраинске - 40,7 тысячи человек.

24 января Депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.