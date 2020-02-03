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Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме, который является первой инициативой в рамках разработки пакета проектов законов о народовластии.
Об этом завил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 3 февраля во время заседания согласительного совета парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
— Мы провели очередную рабочую группу по вопросам народовластия, и результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. К разработке проекта привлечены все ведущие общественные организации, которые в этом секторе работают - и ОПОРА, и РПР, и другие. Я думаю, что в ближайшее время мы внесем его в парламентский зал, - отметил Руслан Стефанчук.
В мае 2019 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать принятие ряда законопроектов, которые уже разработаны и готовы для внесения в парламент. В частности, это законопроект о референдуме.
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Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме, который является первой инициативой в рамках разработки пакета проектов законов о народовластии.
Об этом завил первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук 3 февраля во время заседания согласительного совета парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
— Мы провели очередную рабочую группу по вопросам народовластия, и результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. К разработке проекта привлечены все ведущие общественные организации, которые в этом секторе работают - и ОПОРА, и РПР, и другие. Я думаю, что в ближайшее время мы внесем его в парламентский зал, - отметил Руслан Стефанчук.
В мае 2019 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать принятие ряда законопроектов, которые уже разработаны и готовы для внесения в парламент. В частности, это законопроект о референдуме.