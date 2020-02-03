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Украинцы стали меньше доверять премьер-министру Алексею Гончаруку, после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.
Об этом свидетельствуют данные Центра Социального мониторинга (ЦСМ) и Украинского института социальных исследований, обнародованные 3 февраля.
Так, среди предложенных вариантов ответ «совсем не доверяю» или «скорее не доверяю» выбрали 65,5% респондентов, доверие премьер-министру выразили 23,5%, баланс доверия составил -42%.
38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Алексею Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Алексею Гончаруку.
В ходе исследования были опрошены 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в виде индивидуального интервью по месту жительства респондента. Исследование проводилось с 24 по 28 января 2020 года.
Как сообщалось, в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор — просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
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Украинцы стали меньше доверять премьер-министру Алексею Гончаруку, после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.
Об этом свидетельствуют данные Центра Социального мониторинга (ЦСМ) и Украинского института социальных исследований, обнародованные 3 февраля.
Так, среди предложенных вариантов ответ «совсем не доверяю» или «скорее не доверяю» выбрали 65,5% респондентов, доверие премьер-министру выразили 23,5%, баланс доверия составил -42%.
38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Алексею Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Алексею Гончаруку.
В ходе исследования были опрошены 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в виде индивидуального интервью по месту жительства респондента. Исследование проводилось с 24 по 28 января 2020 года.
Как сообщалось, в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор — просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.