Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что промежуточный отчет премьер-министра Украины Алексея Гончарука должен состояться до 14 февраля.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания Согласительного совета.

Дмитрий Разумков отметил, что промежуточный отчет должен состояться до 14 февраля из-за того, что выпадает непленарная неделя.

— Отчет - промежуточный, так называемый, должен состояться до 14 февраля. Там у нас выпадает непленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству... Будет докладывать министр Оржель и еще будет около 20 минут на выступление Премьер-министра Украины. Нет, это не будет отчет, это час вопросов к правительству. Форма отчета будет немного другой и не в пятницу, - сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

