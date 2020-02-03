Сегодня, 3 февраля главы фракций вместе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком обсудят ряд вопросов, в частности, тарифы на газ

Об этом сообщил Дмитрий Разумков во время брифинга по итогам заседания Согласительного совета сегодня 3 февраля.

— Рабочие вопросы между парламентом, между правительством - это нормальный процесс. Была высказана позиция и фракции Слуга народа. Была позиция, которую озвучили представители депутатских фракций и групп. Действительно, многие вопросы и относительно тарифной политики. Я думаю, что это нормальное рабочее совещание, которое пройдет в конструктивном формате, - сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, 3 февраля, в Киеве состоится заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах.