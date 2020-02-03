Народный депутат Украины, глава рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах Алексей Кучеренко отчитал директора «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова из-за комментарием его подчиненных в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Ситуация произошла сегодня, 3 февраля в начале заседания рабочей группы парламенского комитета. Представляя присутствующих, Алексей Куеренко обратился к директору коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», присутствубщему на мероприятиии, с просьбой посоветовать своим подчиненным работать, а не сидеть в Facebook.

— Я тут читаю комментарии какого-то вашего руководителя, он там пишет, что «опять Кучеренко, что он там 12 лет назад ничего не делал, а сейчас полез с тарифы». Я хочу отдельно с вами еще обсудить, но посоветуйте своим работникам на рабочих местах заниматься своей работой, а не Facebook, это мой дружественный совет, - сказал Алексей Кучеренко.

Так политик отреагировал на комментарий руководителя проекта по обеспечению выполнения коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егора Клецова к публикации в Facebook о проведении заседания по вопросу тарифов на тепло.

— То есть Кучеренко, который на протяжении многих лет ничем помочь ЖКХ не смог, взялся за тарифы? Юля решила хайпануть и на тарифах, - написал Егор Клецов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление. Также сообщалось, что Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.