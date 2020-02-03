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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
Президенту скорее доверяют 28,7% опрошенных и 20,4 доверяют Владимиру Зеленскому полностью. Кабинету Министров доверяют меньше четверти от опрошенных - 23,4% и парламенту так же - 23,4%.
Опрос был проведен с 24 по 28 января среди 2003 респондентов старше 18 лет методом индивидуального интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
Напомним, что 89% украинцев считают, что те зарплаты и большие надбавки, которые получают государственные служащие, не справедливы.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
Президенту скорее доверяют 28,7% опрошенных и 20,4 доверяют Владимиру Зеленскому полностью. Кабинету Министров доверяют меньше четверти от опрошенных - 23,4% и парламенту так же - 23,4%.
Опрос был проведен с 24 по 28 января среди 2003 респондентов старше 18 лет методом индивидуального интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
Напомним, что 89% украинцев считают, что те зарплаты и большие надбавки, которые получают государственные служащие, не справедливы.