В Службе автомобильных дорог Николаевской области с декабря 2019 года не могут рассмотреть запрос Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета относительно введения запрета для проезда грузового транспорта по улицам Николаева в час пик.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор Департамента ЖКХ хозяйства Сергей Коренев.

В ноябре 2019 года сообщалось, что запрет для грузового транспорта на проезд по улицам Николаева в час пик начнет действовать через два месяца.

Как рассказал Сергей Коренев, Департамент еще в начале декабря 2019 года направил в областную службу автодорог запрос на разрешение установить на дорогах, находящихся на балансе ведомства, знаки, запрещающие движение фурам в час пик.

Однако, по его словам, на сегодняшний день Департамент не получил никакого ответа от САД из-за чего запрет на движение большегрузного транспорта в час пик еще не действует.

— Мы отправили запрос, пока реакции никакой, - сказал Сергей Коренев.

Также он добавил, что на сегодняшний день уже разработана схема дорог, где будет действовать запрет, а также точки размещения дорожных знаков. В частности, запрет для проезда фур в час пик будет действовать в Одесском, Киевском, Кировоградском, Днепропетровском, Херсонском и Очаковском направлениях.

Ранее сообщалось, что на въезде в Николаев с Баштанского направления нет весового комплекса, который бы контролировал большегрузный транспорт, везущий зерно в порты Николаева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру.

Глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта, чтобы разгрузить дороги Николаева от фур.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич надеется вместе с новым главой Николаевской облгосадминистрации Александром Стадником решить проблему разбитых дорог, ведущих в порты города.