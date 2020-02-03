В Службе автомобильных дорог Николаевской области опровергли обвинения Департамента жилищно-коммунального хозяйства о блокировании введения запрета для проезда грузового транспорта по улицам Николаева в час пик.

Об этом в комментарии НикВести рассказал исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый.

Как известно, директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что в Службе автодорог не рассмотрели их запрос относительно введения запрета для проезда грузового транспорта по улицам Николаева в час пик, который был направлен ведомству в декабре 2019 года.

Как рассказал Владислав Невеселый, Служба автодорог прислала ответ на запрос еще 17 декабря 2019 года, в котором указала, что Департаменту необходимо предоставить схему мест, в которых будет действовать данный запрет, однако, по его словам, этого сделано не было.

— Мы подавали письмо Департаменту ЖКХ, чтобы они предоставили нам точки, где будет действовать запрет. После того, как они нам их предоставят, могут разработать схему движения транспорта, которую потом должны будут согласовать с нами, как с Службой автодорог и с патрульной полицией. Этого ничего сделано не было. Мы отреагировали. Ответ им предоставили. То, что прокомментировал Сергей Коренев (директор Департамента ЖКХ, - прим.) не сходится с реальностью, - сказал Владислав Невеселый.

Также он добавил, что Департамент ЖКХ не предоставлял Службе автодорог схему движения большегрузного транспорта в час пик.

— Данные схемы в Службу автодорог не попадали. Я уверен, что и патрульной полиции они не попадали. Должна быть схема, потом это согласовывается и ставятся знаки. Верите, никакой проблемы. Это все можно сделать. На предварительном совещании Департамента ЖКХ с участием патрульной полиции, управления инфраструктуры облгосадминистрации, проектанта, управления транспорта горсовета все эти моменты были озвучены. Было общее согласие в пошаговости действий. Мы готовы работать в этом направлении и содействовать в решении вопроса, - сказал Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что на въезде в Николаев с Баштанского направления нет весового комплекса, который бы контролировал большегрузный транспорт, везущий зерно в порты Николаева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру.

Глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта, чтобы разгрузить дороги Николаева от фур.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич надеется вместе с новым главой Николаевской облгосадминистрации Александром Стадником решить проблему разбитых дорог, ведущих в порты города.