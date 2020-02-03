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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма.
Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет hromadske.
— Я хочу еще раз подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, - сказал он.
Эрдоган добавил, что надеется на дипломатическое решение всех конфликтов, а также отметил, что поддерживает работу наблюдательной миссии ОБСЕ.
Напомним, что Российская Федерация требует от Украины признания аннексии Крыма для разрешения спора о морских границах.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма.
Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет hromadske.
— Я хочу еще раз подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, - сказал он.
Эрдоган добавил, что надеется на дипломатическое решение всех конфликтов, а также отметил, что поддерживает работу наблюдательной миссии ОБСЕ.
Напомним, что Российская Федерация требует от Украины признания аннексии Крыма для разрешения спора о морских границах.