Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма.

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет hromadske.

— Я хочу еще раз подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, - сказал он.

Эрдоган добавил, что надеется на дипломатическое решение всех конфликтов, а также отметил, что поддерживает работу наблюдательной миссии ОБСЕ.

Напомним, что Российская Федерация требует от Украины признания аннексии Крыма для разрешения спора о морских границах.