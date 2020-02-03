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Сегодня, 3 февраля Украина и Турция подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Документ по итогам заседания Стратегического совета подписали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр финансов и казначейства Турецкой Республики Берат Албайрак.
Сообщается, что подписание данного документа будет способствовать развитию сотрудничества между странами в оборонной сфере на принципах взаимности.
— Соглашение создает правовые основания для расширения украинского-турецкого сотрудничества в оборонной отрасли, - сказано в сообщении.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что одним из ключевых элементов развития обороноспособности обоих государств является сотрудничество в области вооружения и военной техники.
Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить с Евросоюзом торговое соглашение по примеру того, которое существует между ЕС и Канадой.
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Сегодня, 3 февраля Украина и Турция подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Документ по итогам заседания Стратегического совета подписали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр финансов и казначейства Турецкой Республики Берат Албайрак.
Сообщается, что подписание данного документа будет способствовать развитию сотрудничества между странами в оборонной сфере на принципах взаимности.
— Соглашение создает правовые основания для расширения украинского-турецкого сотрудничества в оборонной отрасли, - сказано в сообщении.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что одним из ключевых элементов развития обороноспособности обоих государств является сотрудничество в области вооружения и военной техники.
Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить с Евросоюзом торговое соглашение по примеру того, которое существует между ЕС и Канадой.