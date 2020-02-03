Сегодня, 3 февраля Украина и Турция подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Документ по итогам заседания Стратегического совета подписали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр финансов и казначейства Турецкой Республики Берат Албайрак.

Сообщается, что подписание данного документа будет способствовать развитию сотрудничества между странами в оборонной сфере на принципах взаимности.

— Соглашение создает правовые основания для расширения украинского-турецкого сотрудничества в оборонной отрасли, - сказано в сообщении.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что одним из ключевых элементов развития обороноспособности обоих государств является сотрудничество в области вооружения и военной техники.

Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить с Евросоюзом торговое соглашение по примеру того, которое существует между ЕС и Канадой.