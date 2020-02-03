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Завтра, 4 февраля, начнет действовать система «Электронный законопроект», предусматривающая переход Верховной Рады Украины на цифровую форму документооборота. В течение полугода парламент должен полностью отказаться от использования бумаги.
Об этом сообщил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук на согласительном совете депутатских фракций и групп, передает пресс-служба парламента.
«Полгода будут действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в первую очередь, для депутатского корпуса», — отметил Руслан Стефанчук.
В аппарате Верховной Рады отметили, что ранее парламент использовал до 30 тонн бумаги в год.
Так, для депутатов закупили 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB. Отмечается, что больше 100 нардепов уже получили лэптопы.
«Розничная цена такого устройства составляет около 30 тысяч гривен, аппаратом ВР они закуплены за 26 тысяч гривен, включая шесть приложений», — говорится в сообщении.
Напомним, закон об электронном документообороте предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы депутаты будут получать по электронной почте.
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Завтра, 4 февраля, начнет действовать система «Электронный законопроект», предусматривающая переход Верховной Рады Украины на цифровую форму документооборота. В течение полугода парламент должен полностью отказаться от использования бумаги.
Об этом сообщил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук на согласительном совете депутатских фракций и групп, передает пресс-служба парламента.
«Полгода будут действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в первую очередь, для депутатского корпуса», — отметил Руслан Стефанчук.
В аппарате Верховной Рады отметили, что ранее парламент использовал до 30 тонн бумаги в год.
Так, для депутатов закупили 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB. Отмечается, что больше 100 нардепов уже получили лэптопы.
«Розничная цена такого устройства составляет около 30 тысяч гривен, аппаратом ВР они закуплены за 26 тысяч гривен, включая шесть приложений», — говорится в сообщении.
Напомним, закон об электронном документообороте предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы депутаты будут получать по электронной почте.