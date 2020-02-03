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Незаконные вооруженные формирования за текущие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов по нашим позициям. Еще три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
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Незаконные вооруженные формирования за текущие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов по нашим позициям. Еще три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».