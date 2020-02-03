Незаконные вооруженные формирования за текущие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов по нашим позициям. Еще три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».