Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Митрополита Киевского и всея Украины Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня у нас у всех большой праздник. Праздник, когда государство имеет прочный фундамент нашей церкви. Праздник, когда страна имеет духовных лидеров. Лидеров, которые ведут страну за собой, которые сеют веру в Господа нашего Иисуса Христа. Сеют веру в справедливость, сеют веру в Украину», - сказал Петр Порошенко.

Экс-президент отметил, что за это очень непростой год православные церкви мира признали автокефальную Православную Церковь Украины.

«Очень многие рассчитывали, что за этот год наша церковь не пройдет этих испытаний. Но хочу подчеркнуть, что при очень мудром руководстве Его Блаженства церковь укрепилась, твердо стала на ноги. И сегодня пользуется абсолютно заслуженным уважением во всем мировом православии», - подчеркнул он.

Митрополит Епифаний, в свою очередь, отметил, что по последним опросам почти 40 процентов украинцев называют себя верующими ПЦУ.

«Я благодарен вам, потому что именно благодаря вашему героическому подвигу Украина в свое время получила исторический документ Томос. Поэтому нужно и в дальнейшем много трудиться, чтобы наша церковь в дальнейшем утверждалась, росла, и все православные украинцы, объединившись, творили наше общее будущее», - обратился Митрополит Епифаний к Петру Порошенко.

Напомним, 3 февраля 2019 года в Софийском соборе состоялась интронизация Епифания в день его 40-летия.