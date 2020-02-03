Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

— Сегодня мы уже провели первый брифинг с командой PM, Team lead, iOS и Android-разработчиков. А также начали работу над амбициозными целями: за один год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца, - говорится в сообщении.

В министерстве сообщают, что команда поможет обеспечить необходимую скорость внедрения электронных услуг, чтобы до 2024 года создать 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн.

Набор специалистов в команду продолжается.

Ранее сообщалось о том, что правительство дополнительно утвердило на 2020 год 500 миллионов гривен на активные программы трудоустройства украинцев.