Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает Hromadske.

Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня 2020 года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Напомним, 24 января суд смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сменив круглосуточный домашний арест на ночной.