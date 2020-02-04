Проблемными для Офиса Президента являются все приграничные регионы, но наиболее системные вопросы стоят в Одесской, Харьковской и Николаевской областях.

Об этом Украинской правде сообщили источники в «Слуге народа».

Так, среди депутатов «Слуги народа» есть недовольные региональной политикой ОП. В частности, назначением глав облгосадминистраций в «проблемных» областях.

«Там классные ребята губернаторы, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру — силовики, депутаты, медиа, новый губернатор делается безруким. Одесса — это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Туда надо жесткого мужика со стальными нервами, а наш председатель ОГА — добряк», - эмоционально описывает ситуацию УП один из влиятельных депутатов «Слуги народа».

Отмечается, что слабым местом региональной политики Офиса является то, что председателями ОГА обычно становятся люди, которые не имеют серьезного политического, а порой и качественного менеджерского опыта. В ситуации, когда Зеленский взял себе на знамя месседж о полном обновлении старых элит, ОПУ приходится ходить между капель, ведь на местах невозможно управлять без опыта.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.