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Проблемными для Офиса Президента являются все приграничные регионы, но наиболее системные вопросы стоят в Одесской, Харьковской и Николаевской областях.
Об этом Украинской правде сообщили источники в «Слуге народа».
Так, среди депутатов «Слуги народа» есть недовольные региональной политикой ОП. В частности, назначением глав облгосадминистраций в «проблемных» областях.
«Там классные ребята губернаторы, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру — силовики, депутаты, медиа, новый губернатор делается безруким. Одесса — это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Туда надо жесткого мужика со стальными нервами, а наш председатель ОГА — добряк», - эмоционально описывает ситуацию УП один из влиятельных депутатов «Слуги народа».
Отмечается, что слабым местом региональной политики Офиса является то, что председателями ОГА обычно становятся люди, которые не имеют серьезного политического, а порой и качественного менеджерского опыта. В ситуации, когда Зеленский взял себе на знамя месседж о полном обновлении старых элит, ОПУ приходится ходить между капель, ведь на местах невозможно управлять без опыта.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.
Как известно, 24 декабря 2019 года в Киеве состоялось заседание Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского. На это совещание приглашали руководителем областных государственных администраций и мэров областных центров. Тогда Владимир Зеленский поручил главам ОГА провести работу по уменьшению платежек на тепло для населения, а премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, каким образом это стало возможным.
Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник проигнорировал Совет развития громад и территорий - сам не поехали не отправил никого из заместителей вместо себя. В этот день в Николаеве проходила бюджетная сессия областного совета, на которой губернатор присутствовал. В комментарии НикВести Александр Стадник сказал тогда следующее: «Вы же помните, что я всегда хотел присутствовать на сессии, но она то минировалась, то еще что-то». Бюджет Николаевской области в тот день не был принят, а губернатор Александр Стадник отличился тем, что на сессии рассказывал пошлые анекдоты силовикам.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Проблемными для Офиса Президента являются все приграничные регионы, но наиболее системные вопросы стоят в Одесской, Харьковской и Николаевской областях.
Об этом Украинской правде сообщили источники в «Слуге народа».
Так, среди депутатов «Слуги народа» есть недовольные региональной политикой ОП. В частности, назначением глав облгосадминистраций в «проблемных» областях.
«Там классные ребята губернаторы, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру — силовики, депутаты, медиа, новый губернатор делается безруким. Одесса — это вообще отдельная тема: там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Туда надо жесткого мужика со стальными нервами, а наш председатель ОГА — добряк», - эмоционально описывает ситуацию УП один из влиятельных депутатов «Слуги народа».
Отмечается, что слабым местом региональной политики Офиса является то, что председателями ОГА обычно становятся люди, которые не имеют серьезного политического, а порой и качественного менеджерского опыта. В ситуации, когда Зеленский взял себе на знамя месседж о полном обновлении старых элит, ОПУ приходится ходить между капель, ведь на местах невозможно управлять без опыта.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.
Как известно, 24 декабря 2019 года в Киеве состоялось заседание Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского. На это совещание приглашали руководителем областных государственных администраций и мэров областных центров. Тогда Владимир Зеленский поручил главам ОГА провести работу по уменьшению платежек на тепло для населения, а премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, каким образом это стало возможным.
Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник проигнорировал Совет развития громад и территорий - сам не поехали не отправил никого из заместителей вместо себя. В этот день в Николаеве проходила бюджетная сессия областного совета, на которой губернатор присутствовал. В комментарии НикВести Александр Стадник сказал тогда следующее: «Вы же помните, что я всегда хотел присутствовать на сессии, но она то минировалась, то еще что-то». Бюджет Николаевской области в тот день не был принят, а губернатор Александр Стадник отличился тем, что на сессии рассказывал пошлые анекдоты силовикам.