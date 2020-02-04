Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документооборот по всему правительству и министерствам эзаработает до конца первого полугодия.

Об этом Дмитрий Дубилет рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

— Система документооборота состоит из трех больших блоков. Первый блок – это стандартная документация, вроде докладных и служебных записок. Второй большой блок – это кадровая документация, так как она составляет около 40% документооборота. Третий блок – это нормативно-правовые акты, - сказал Дмитрий Дубилет.

По его словам, только после того, как все эти блоки будут полностью запущены в электронной форме – тогда можно будет сказать, что это настоящий электронный документооборот.

— До конца февраля мы запустим секретариат правительства и прохождение нормативно правовых актов в других министерствах, а полностью по всему Кабмину - до конца первого полугодия, - заявил министр.

Дмитрий Дубилет отметил, что на текущей неделе в тестовом режиме будет запущено прохождение проектов актов полностью в электронной форме на уровне секретариата правительства, а в течение месяца после этого планируется подключить все министерства.

— Прохождения документа от момента зарождения идеи до момента принятия его на Кабмине все будет полностью в электронной форме, прозрачно, с установленными таймингами и с фамилиями конкретных людей, которые задержали тот или иной акт. Я хочу также выставить это публично на сайт, чтобы каждый гражданин, журналист и активист мог отслеживать этот процесс в режиме реального времени, - добавил он.

В начале сентября 2019 года министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что электронный документообмен между государственными органами заработает 1 октября 2019 года, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года.