Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не нашло никаких нарушений в кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2, где пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.

Об этом сообщает пресс-служба облздрава.

Ранее сообщалось, что журналистка НикВести Юлия Бойченко опубликовала информацию, в которой рассказала, что в Николаевском областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование. После чего в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации сообщили, что проведут проверку в данном медучреждении.

В облздраве сообщили, что по результатам проверки никаких нарушений в медучреждении найдено не было.

— Проверкой установлено, что коммунальное предприятие придерживается Порядка получения благотворительных (добровольных) взносов и пожертвований от юридических и физических лиц бюджетными учреждениями, утвержденного постановлением КМУ от 04.08.2000 №1222 и Положения о получении, учете и использовании благотворительных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц, утвержденного приказом от 30.01.2019 №43, - сказано в сообщении.

Помимо этого в облздраве добавили, что пациенты добровольно пишут заявление о предоставлении благотворительной помощи медучреждению, где «определяют размер помощи по своему усмотрению».

— Посетители собственноручно пишут заявления о предоставлении благотворительной помощи предприятию, где определяют размер помощи по своему усмотрению и получают в кассе квитанцию к приходному кассовому ордеру. Из объяснения кассира и медицинского персонала 30.01.2020 года никаких жалоб и претензий посетители не проявляли, - сказано в сообщении.

Напомним, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.