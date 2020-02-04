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Народные депутаты поддержали увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.
Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Верховной Рады 4 февраля. За него проголосовали 266 народных избранников, сообщает Громадське.
Предварительно это решение поддержал соответствующий комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
— Хочу немного пояснить ситуацию: наша уважаемая коллега, Алена Валерьевна Бабак, изъявила желание, написала заявление об освобождении от соответствующей должности, - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Сама же Алена Бабак с трибуны парламента поблагодарила «за доверие», одновременно указала, что есть люди, которые «хотят радоваться на ее костях», и у них «ничего не получится».
— Это заявление написано мной по собственному желанию, потому что так необходимо и важно на данный момент. Это мое личное решение, - сказала она.
Напомним, 16 января 2020 года нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что в парламент поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении со своего поста министра развития общин и территорий Алены Бабак.
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Народные депутаты поддержали увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.
Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Верховной Рады 4 февраля. За него проголосовали 266 народных избранников, сообщает Громадське.
Предварительно это решение поддержал соответствующий комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
— Хочу немного пояснить ситуацию: наша уважаемая коллега, Алена Валерьевна Бабак, изъявила желание, написала заявление об освобождении от соответствующей должности, - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Сама же Алена Бабак с трибуны парламента поблагодарила «за доверие», одновременно указала, что есть люди, которые «хотят радоваться на ее костях», и у них «ничего не получится».
— Это заявление написано мной по собственному желанию, потому что так необходимо и важно на данный момент. Это мое личное решение, - сказала она.
Напомним, 16 января 2020 года нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что в парламент поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении со своего поста министра развития общин и территорий Алены Бабак.