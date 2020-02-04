Новый Центр предоставления административных услуг в Ингульском районе Николаева, начало работы которого было анонсировано на февраль, не открылся из-за отсутствия финансирования на заработные платы сотрудникам после увеличения штатной численности.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор Департамента по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев.

Ранее сообщалось, что ЦНАП в Ингульском районе начнет работать с 1 февраля 2020 года.

По словам Дмитрия Лазарева, открытие ЦНАПа не состоялось в связи с увеличением штатной численности из-за чего теперь необходимо увеличить финансирование на заработные платы сотрудникам.

— Мне увеличена штатная численность. Решение сессии есть. Необходимы деньги на заработную плату. Сейчас перераспределяются бюджетные средства на зарплату. После этого нанимаем сотрудников и будем запускать. По состоянию на 27 января конкурс был завершен. Все, что мы могли сделать от себя - мы сделали. Сейчас ждем штатное расписание с увеличением на 24 единицы, как было проголосовано в сессионном зале. Работники прошли конкурс, зачислены в кадровый резерв, прошли обучение и ждут финансирование на заработные платы, - сказал Дмитрий Лазарев.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что горожане пользуются услугами ЦНАПа в здании городского совета больше, чем в Корабельном районе.